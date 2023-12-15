Создатели сериала «Слово пацана» решили переснять финальную серию. Ранее в сеть утекли черновые версии заключительных эпизодов

Создатели сериала «Слово пацана» — режиссер Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев — рассказали, что решили переснять заключительные эпизоды. В связи с этим финальная серия не выйдет 21 декабря, как планировалось изначально.

В своем обращении, опубликованном в телеграм-канале видеосервиса Wink, создатели сериала рассказали, что «закончить эту историю иначе» они решили «в районе третьей серии».

«Я вам не скажу, что это было легко сделать. Кто знает, как устроена киноиндустрия, тот понимает, что продюсеры не любят тратить деньги. Мы с Андреем переписали эти серии, пришли, убедили, получили допфинансирование для того, чтобы восьмая серия была круче, эмоциональнее, острее, чем то, что у нас получилось ранее», — заявил Крыжовников. В то же время седьмой эпизод, по словам режиссера, изменился «чуть-чуть».

Также создатели сериала упомянули утечку, в результате которой черновые варианты седьмой и восьмой серий попали в сеть. «Мы вас призываем, друзья, лучше не смотреть, потому что это черновик, это как есть неготовое блюдо. А если посмотрели — ну сравните, придите и посмотрите то, что мы на самом деле для вас приготовили и собирались вам показать», — добавил Крыжовников.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о казанских молодежных бандах в конце 1980-х годов. Сразу после выхода первых серий он стал одним из наиболее обсуждаемых сериалов в России.

Некоторые чиновники, в том числе депутат Госдумы Нина Останина, требовали запретить показ сериала, утверждая, что он якобы романтизирует насилие, и что смотрящие его дети и подростки могут «копировать жаргон и противозаконные действия». Роскомнадзор по итогам проверки вышедших серий нарушений законодательства не нашел.

В декабре видеосервис Wink, «НМГ Студия» и Национальная Медиа Группа запустили социально-просветительский проект «Пацаны меняются», призванный помочь подросткам и их родителям справиться с трудностями переходного возраста.

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