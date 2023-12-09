Роскомнадзор проверил по запросу депутата Госдумы сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». В ведомстве заявили, что в вышедших сериях нарушений нет

Роскомнадзор не выявил нарушений российского законодательства в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщила «ФедералПресс» заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Наталья Орлова, направившая соответствующий запрос в ведомство.

По ее словам, Роскомнадзор проанализировал все вышедшие пять серий и каких-либо нарушений не нашел. В частности, в ведомстве отметили, что сериал распространяется с соответствующей возрастной маркировкой — «18+».

В свою очередь сама Орлова отметила, что пока не смотрела сериал. С чем было связано ее обращение в Роскомнадзор, также не уточняется.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказывающий о казанских молодежных бандах в конце 1980-х годов, вышел в ноябре 2023 года, и быстро стал одним из самых обсуждаемых сериалов в России.

В декабре глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила две жалобы в Следственный комитет РФ и Роскомнадзор с просьбой запретить показ сериала. Свою просьбу Останина мотивировала тем, что сериал смотрят несовершеннолетние, которые «пытаются копировать как жаргон, используемый в фильме, так и противозаконные действия». До этого с требованием запретить трансляцию сериал в Роскомнадзор обращалась уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

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