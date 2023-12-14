Создатели сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» — Национальная Медиа Группа, «НМГ Студия» и видеосервис Wink.ru — запустили социально-просветительский проект «Пацаны меняются». Об этом пишет «Фонтанка».

Заявленная цель проекта — помочь подросткам и их родителям справиться с трудностями переходного возраста.

Сайт на примере сцен из фильма объясняет родителям, как взаимодействовать с подростками в сложных ситуациях, а также рассказывает, какая юридическая ответственность наступает за действия героев «Слова пацана».

На сайте также есть контакты бесплатных горячих линий центров помощи родителям и подросткам и кнопка «Мне нужна помощь», где можно анонимно получить ответ психолога.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о казанских молодежных бандах в конце 1980-х годов. Сразу после выхода первых серий он стал одним из наиболее обсуждаемых проектов последних лет в России.

Некоторые чиновники требовали запретить показ сериала, утверждая, что он якобы романтизирует насилие, и что смотрящие его дети и подростки могут «копировать жаргон и противозаконные действия». Роскомнадзор по итогам проверки нарушений законодательства в сериале не нашел.