Следственный комитет России предложил расширить перечень оснований, по которым можно лишить человека приобретенного гражданства РФ. Ведомство, говорится в его заявлении в официальном телеграм-канале, предлагает применять эту норму к осужденным за любые тяжкие и особо тяжкие преступления.

СК указывает, что сейчас приобретенного гражданства можно лишить только за ряд преступлений — например, за изнасилование, но не за убийство. В связи с этим, по мнению ведомства, «необходимо проработать вопрос о внесении изменений» в законодательство.

Эти меры СК называет профилактическими в рамках «системной работы по противодействию преступности мигрантов».

Закон о лишении приобретенного гражданства за определенные преступления был принят в 2017 году. Тогда в нем были только террористические и экстремистские статьи. С тех пор, как следует из данных МВД, проанализированных «Медиазоной», по нему лишили гражданства более ста человек.

В апреле 2023 года список оснований, позволяющих лишать гражданства, был серьезно расширен. В него были включены в том числе и «политические» статьи — о распространении «фейков» про армию, «дискредитации» вооруженных сил, публичных призывах к экстремизму, участии в «нежелательных» НКО и другие. ТАСС подсчитал, что перечень статей, на основании которых можно лишить гражданства, расширился с 18 до 64.

13 декабря 2023 года двух граждан России лишили приобретенного гражданства , обвиненных в преступлениях, связанных с оборотом наркотиков — это был первый случай применения обновленной нормы закона. 15 декабря в Челябинской области двоих иностранцев лишили приобретенного гражданства за уклонение от постановки на воинский учет.