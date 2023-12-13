В России впервые вынесено решение о лишении гражданства за преступления

В России впервые применена норма закона, позволяющая лишать приобретенного гражданства РФ за совершенные преступления. Об этом сообщили в МВД.

Граджанства лишены «двое приезжих мужчин», которые совершили преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и были привлечены к ответственности по соответствующей статье УК РФ.

В МВД уточнили, что у одного из мужчин было обнаружено и изъято 19 свертков с мефедроном, а у второго — один сверток.

Какой приговор суд вынес обвиняемым в наркоторговле, в МВД не уточнили.

Поправки в закон «О гражданстве», позволяющие лишать приобретенного гражданства РФ за совершения преступлений, вступили в силу в октябре. Лишить гражданства можно за совершение преступлений, предусмотренных примерно 60 статьями УК. В основном, это тяжкие и особо тяжкие преступления, однако лишение также предусматривается в случае приговоров по политическим статьям — в частности, за «фейки» и «дискредитацию» армии.

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