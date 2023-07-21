Sergei Supinsky / AFP / Scanpix / LETA

21 июля в Госдуму РФ внесли поправки к федеральному закону «О гражданстве Российской Федерации». Авторы законопроекта — сенаторы Сергей Цеков (Крым), Екатерина Алтабаева, Сергей Колбин (оба — Севастополь) и Ольга Бас (самопровозглашенная ЛНР).

Поправки предполагают, что россиян можно будет лишать гражданства за нарушение ряда статей Уголовного кодекса — в том числе за «дискредитацию» армии (статья 280.3), публичное распространение «заведомо ложной информации» об использовании ВС РФ (статья 207.3), террористический акт (статья 205), призывы к экстремизму (статья 280, скоро в ее состав также войдет «оправдание» и «пропаганда» экстремизма), дезертирство (статья 338) и другие преступления — всего их около 80. Лишать гражданства хотят как за само преступление, так и за посягательство на него — причем вне зависимости от того, когда это произошло и когда решение суда вступило в силу. Также авторы законопроекта предлагают лишать россиян гражданства за «действия, создающие угрозу национальной безопасности РФ».

Свои поправки сенаторы предлагают внести в закон, который Госдума приняла в апреле 2023 года (он вступит в силу в октябре). Тогда парламентарии разрешили лишать гражданства за тот же список преступлений, что предлагается сейчас, а также за «угрозу национальной безопасности» — но не всех россиян, а только тех, кто приобрел гражданство не по праву рождения, а в результате вступления в силу федерального закона (как в случае с жителями Крыма после аннексии в 2014 году), международного договора (как после договора об упрощенном порядке приобретения гражданства между Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Россией) или по собственной инициативе.

Причем, согласно действующей версии федерального закона, для лишения этих людей гражданства из-за «угрозы национальной безопасности» достаточно заключения ФСБ (его можно оспорить в суде в течение 10 дней).

Авторы нынешней инициативы в пояснительной записке указывают, что многие люди, жившие в Крыму и Севастополе на момент аннексии, получили гражданство на основании федерального закона и могут быть его лишены — в отличие от жителей других регионов. Сенаторы полагают, что смогут «повысить гарантии равенства граждан перед законом».

Между тем Конституция РФ прямо запрещает лишать человека гражданства — не важно, каким образом он его приобрел. Правда, законы РФ фактически разрешают отбирать гражданство у тех, кто получил его не по праву рождения. Так, в 2017 году был принят закон об «отмене решения о приеме в гражданство РФ» для новых россиян, осужденных за терроризм и экстремизм. Такая же процедура предусмотрена и для тех, чье гражданство было получено незаконным путем.

Авторы законопроекта в пояснительной записке утверждают, что «недопустимость лишения гражданства не исключает возможности отмены государством принятого решения о приеме в гражданство или о прекращении гражданства». По словам сенаторов, предложенная ими процедура — это не лишение гражданства, а его «прекращение», но не ясно в чем разница, когда речь идет о людях, ставших россиянами по праву рождения.

При этом сенатор Андрей Клишас, председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации, уже выступил против законопроекта. По его мнению, инициатива противоречит Конституции:

Я уже высказывал свою позицию по данному вопросу и хочу ещё раз подчеркнуть, если федеральный политик, в том числе сенатор Российской Федерации, вносит закон, который противоречит Конституции, Основам конституционного строя, то для такого политика это серьёзное основание задуматься, может ли он занимать свою должность.

Отметим, что Клишас принадлежит к числу наиболее влиятельных членов Совета Федерации. В 2020 году он руководил разработкой поправок к Конституции, которые позволили Владимиру Путину «обнулить» сроки.

Источник «Медузы», близкий к АП, отмечает, что у авторов инициативы почти нет шансов на принятие законопроекта. Собеседник обращает внимание, что законопроекты крымских сенаторов всегда были «ультраконсервативными и ультрарепрессивными до абсурда» — например, в декабре 2022 года они предлагали запретить . Для реализации подобной инициативы в соответствии с Конституцией, саму Конституцию пришлось бы изменить, причем не с помощью стандартных поправок, а с помощью созыва Конституционного собрания . «На фоне президентской кампании вся эта суета точно не нужна», — заключает собеседник «Медузы».

Как отмечает «Агентство», авторы раскритикованной Клишасом инициативы не относятся к числу сенаторов, которым доверяют проводить через парламент серьезные законопроекты. Например, Ольга Бас стала сенатором только в декабре 2022 года, и это ее первая инициатива. Из предложений Сергея Цекова в текущем созыве в итоге приняли только одно — вместе с еще 21 парламентарием он предложил ввести новую памятную дату, «День военной присяги». Более одиозные его идеи (например, изъятие имущества уехавших россиян в пользу участников войны) так и не превратились в законы.

Петр Сапожников при участии Андрея Перцева