В Челябинской области двух иностранцев лишили российского гражданства за уклонение от воинского учета

В Челябинской области двух братьев «из страны ближнего зарубежья» лишили российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учет, сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по региону.

В ведомстве также отметили, что при подаче заявления на приобретение гражданства РФ «молодые люди предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность».

Согласно пресс-службе, братья в возрасте 21 и 24 лет попали в поле зрения правоохранительных органов в рамках операции «Нелегальный мигрант». Теперь они должны выехать из страны, в противном случае их депортируют.

В то же время начальник отдела Управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД Елена Довбенко в комментарии «Интерфаксу» отметила, что данное решение стало прецедентом.

Мы первыми в России приняли такое решение. Когда подают на гражданство, подписывают заявление, что гражданин обязуется соблюдать законодательство, Конституцию РФ. В данном случае двое молодых людей, родные братья из страны ближнего зарубежья, не выполнили обязательство. Мы установили, что они после приобретения гражданства не исполнили свой долг, не встали на воинский учет.

В октябре 2023 года вступили в силу поправки, расширяющие список преступлений, за которые можно лишать приобретенного гражданства РФ. Теперь гражданства можно лишить за преступления, предусмотренные 64 статьями УК РФ. В основном, это тяжкие и особо тяжкие преступления, однако лишение также предусматривается в случае приговоров по политическим статьям, в том числе за «фейки» и «дискредитацию» российской армии.

Читайте также

Россия пытается отправить на войну с Украиной как можно больше мигрантов из Центральной Азии — в обмен на гражданство или «в довесок» к нему Что об этом думают мигранты? Репортаж The Beet

Читайте также

Россия пытается отправить на войну с Украиной как можно больше мигрантов из Центральной Азии — в обмен на гражданство или «в довесок» к нему Что об этом думают мигранты? Репортаж The Beet