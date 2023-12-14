Владимир Путин в заключение прямой линии ответил на вопрос корреспондента кремлевского пула из «Коммерсанта» Андрея Колесникова.

«Что бы вы сказали Владимиру Путину образца 2000 года? Какой бы вы ему дали совет? От чего бы предостерегли?», — спросил журналист.

«Я бы сказал „Верной дорогой идете, товарищи!“» — ответил Путин.

«А предупредил бы от наивности и избыточной доверчивости в отношении наших так называемых партнеров. А по поводу советов, напутствий — надо верить в великий русский народ, в этой вере залог успеха России», — добавил президент.

Как отмечает РИА Новости, всего в ходе прямой линии, которая в 2023 году была совмещена с большой пресс-конференцией, Путин ответил на 67 вопросов. Мероприятие в Гостином дворе под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» длилось четыре часа четыре минуты.

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