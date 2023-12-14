Обвинение попросило заочно приговорить режиссера Ивана Вырыпаева к 10 годам лишения свободы по делу о «фейках» про армию

Представитель прокуратуры в ходе прений в Басманном районном суде Москвы попросил заочно назначить режиссеру Ивану Вырыпаеву 10 лет лишения свободы по делу о распространении «фейков» о российской армии (статья 207.3 УК РФ).

Об уголовном деле в отношении Вырыпаева стало известно в мае 2023 года, когда Басманный суд заочно арестовал режиссера. Поводом для дела, пишет «Сота», стали интервью Вырыпаева чикагскому радио Radio NVC, ютьюб-каналам «Ходорковский Live» и «ОВД-Инфо», а также несколько публикаций на личном сайте режиссера.

По мнению государственного обвинения, во всех этих материалах содержится ложная информация о российской армии. Адвокат Владимир Воронин заявил, что Вырыпаев брал информацию из открытых источников. Защитник попросил суд вернуть дело в прокуратуру.

Суд вынесет приговор режиссеру 15 декабря, сообщает корреспондент «Соты» из зала суда.

Драматург, режиссер и актер Иван Вырыпаев уже несколько лет живет и работает в Варшаве, до недавнего времени он оставался одним из самых популярных театральных авторов в России. Он также выступает против российского вторжения в Украину.

Интервью Вырыпаева

«Это война гопника. Типа — что вы, украинцы, из себя строите? А ну идите сюда!» Драматурга Ивана Вырыпаева заочно арестовали и объявили в розыск за «фейки». Вот его интервью о том, как война изменила жизнь

Интервью Вырыпаева

«Это война гопника. Типа — что вы, украинцы, из себя строите? А ну идите сюда!» Драматурга Ивана Вырыпаева заочно арестовали и объявили в розыск за «фейки». Вот его интервью о том, как война изменила жизнь