Кинотеатры Литвы отказались от показов «Мальчика и птицы» Хаяо Миядзаки. Они утверждают, что у прокатчика обнаружили «связи с Россией»

Литовские кинотеатры отказались от показов фильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» из-за найденных ими у прокатчика «связей с Россией», пишет LRT со ссылкой на заявление самих кинотеатров.

Как говорится в заявлении, некоторое время назад появилась информация, что обладатель первичных прав на прокат «Мальчика и птицы», французская Goodfellas, продала права на прокат в странах Балтии бизнес-структурам, связанным с российским капиталом.

Тогда литовские прокатчики решили проверить это: они изучили общедоступную информацию об эстонской компании Artgene, владеющей правами на показы в Латвии, Литве и Эстонии, и, как утверждается, нашли у нее связи с Россией. Что именно это были за связи, в заявлении кинотеатров не уточняется.

Перед стартом проката кинотеатры получили официальное заявление от представителя Artgene, в котором была изложена позиция компании и вместе с тем содержалась «своего рода угроза, что Литва будет публично оклеветана в мире за саботаж показа фильма», пишет LRT.

В начале декабря эстонское издание Postimees называло основателем компании Artgene Алексея Бажина, который много лет занимался кинопрокатом в рамках компании «Иноекино». Бажин был ее руководителем — он до сих пор указан так на сайте компании. С 2022 года он, как писало Postimees, живет в Таллинне.

Сам Бажин писал в начале ноября в своем фейсбуке, что его «новоиспеченная эстонская компания Artgene» выходит на кинопрокатный рынок стран Балтии с фильмом Миядзаки. Отмену проката фильма в литовских кинотеатрах Бажин пока не комментировал.

Ранее литовский кинотеатр Pasaka отменил лекцию кинокритика Антона Долина и планировавшийся им показ фильма Сергея Лозницы «Бабий Яр. Контекст». В своем посте с объяснением причин кинотеатр в том числе упомянул участие Долина в «рекламной кампании» фильма Миядзаки.

Читайте также

«Мальчик и птица» — новый мультфильм Хаяо Миядзаки, после которого он уйдет на пенсию Каждую минуту этой страшноватой антивоенной сказки рисовали целый месяц. Всего на ее создание ушло семь лет

Читайте также

«Мальчик и птица» — новый мультфильм Хаяо Миядзаки, после которого он уйдет на пенсию Каждую минуту этой страшноватой антивоенной сказки рисовали целый месяц. Всего на ее создание ушло семь лет