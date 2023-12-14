Кинотеатр в Вильнюсе отменил лекцию Антона Долина. Он перенес мероприятие в другое место, но его отменили и там

Кинотеатр Pasaka в Вильнюсе отменил лекцию кинокритика Антона Долина об итогах года, которую он собирался провести 14 декабря, и показ фильма с ним, назначенный на 15 декабря. Долин перенес лекцию на другую площадку, но ее отменили и там.

Изначально лекция Долина должна была пройти в кинотеатре Pasaka. Однако 13 декабря кинокритик сообщил об отмене мероприятия по инициативе площадки и перенес лекцию в другое место — зал вильнюсского технопарка.

14 декабря, всего за несколько часов до начала, лекцию отменил и технопарк. «Площадка № 2 тоже отменила мероприятие без объяснения причин. Мы приносим извинения всем, чьи ожидания обмануты, но нашей вины в этом нет», — написал Долин.

Вместе с лекцией кинотеатр Pasaka также отменил показ фильма Сергея Лозницы «Бабий Яр. Контекст», который должен был пройти 15 декабря. На нем Долин планировал встречу с автором картины.

После отмены лекции и показа кинотеатр Pasaka опубликовал в фейсбуке пост с объяснением причин. «К нам поступила информация о взглядах Антона Долина по поводу проката фильмов, связанных с Россией в правовом и человеческом отношениях. Фильмы, связанные с Россией через компании, созданные в других странах, не должны попадать в репертуар кинотеатра», — говорится в посте.

Администрация пишет, что, «оценив полученную информацию и столкнувшись с негативными комментариями зрителей и других участников рынка», связалась с организаторами мероприятия и вернула арендную плату.

Также в этом посте администрация кинотеатра упоминает показы фильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» в Эстонии и Латвии, в которых примет участие Долин. «В Литве, в кинотеатре Pasaka, мы приняли решение не показывать этот фильм из-за связей правообладателей фильма с Россией», — пишет администрация, не уточняя стало ли это причиной отмены лекции Долина.