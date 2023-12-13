Активисту Льву Скорякину выписали штраф по делу о протестной акции у здания ФСБ. Обвинение требовало пять лет колонии

Гагаринский районный суд Москвы назначил активисту «Левого блока» Льву Скорякину 500 тысяч рублей штрафа по статье о хулиганстве по политическим мотивам, передает Sota.

Скорякина отпустили из-под стражи в зале суда и освободили от наказания с учетом отбытого в СИЗО срока, пишет Sota.

На заседании Скорякин признал вину и заявил, что не видит смысла давать показания. От последнего слова он также отказался. «Последнее слово в этом деле будет сказано не скоро, поэтому я отказываюсь», — сказал он. Адвокат Скорякина заявил, что его подсудимый «сломлен и не желает бороться».

Обвинение запрашивало для Скорякина пять лет лишения свободы.

Поводом для дела против Скорякина стала акция, проведенная активистами «Левого блока» в декабре 2021 года, в ходе которой ее участники развернули у отдела управления ФСБ по юго-западному округу Москвы баннер «С днем ЧКиста» и зажгли фаеры.

Скорякина и еще одного активиста, Руслана Абасова, обвинили в хулиганстве по политическим мотивам и отправили в СИЗО. Через семь месяцев их отпустили под подписку о невыезде.

Скорякин уехал в Кыргызстан. Находясь там, он получил гуманитарную визу Германии, куда и собирался уехать, однако в ночь на 17 октября в шелтер, где он был, пришли 10 человек, представившиеся сотрудниками уголовного розыска. Они увезли Скорякина в неизвестном направлении.

В начале ноября адвокат нашел Скорякина в московском СИЗО. Он рассказал, что активиста пытали, чтобы тот признал, что он «самостоятельно и по собственному желанию решил вернуться в Россию».

В июне 2023 года Скорякина задержали в Кыргызстане по запросу России. Его отправили в СИЗО, однако в сентябре освободили. Генпрокуратура страны отказала России в экстрадиции активиста.

Помимо Скорякина, в Кыргызстане задерживали еще как минимум нескольких активистов. В июне проект «Зона солидарности» сообщил о задержании свердловского анархиста Алексея Рожкова, против которого было возбуждено дело о «порче имущества» из-за поджога военкомата. Его вывезли в Россию и отправили в СИЗО Екатеринбурга.

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