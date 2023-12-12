Россия потеряла в войне 315 тысяч солдат убитыми и ранеными, утверждают в американской разведке

Потери России войне с Украиной составили 315 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, что составляет 87% личного состава, которым располагало Минобороны РФ к началу полномасштабного вторжения. Об этом пишут Reuters и CNN со ссылкой на рассекреченный отчет американской разведки.

Источники изданий, знакомые с разведданными, утверждают, что потери Кремля в личном составе и бронетехнике отбросили военную модернизацию России на 18 лет назад.

По данным американской разведки, Минобороны РФ начинало вторжение в феврале 2022 года с 360 тысячами военнослужащих. Также российская армия располагала 3500 танками, из которых были потеряны 2200. Кроме того, были потеряны 4400 из 13 600 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, что составляет 32% потерь, говорится в отчете разведки.

Ранее 12 декабря в Совете национальной безопасности США со ссылкой на разведку сообщили, что в октябре-ноябре 2023 года российская армия потеряла в ходе наступления на самом горячем участке фронта под Авдеевкой 13 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными и более 220 единиц бронетехники.

Российские официальные лица заявляли, что западные оценки числа погибших на войне россиян сильно преувеличены, а также всегда недооценивают «огромные» украинские потери.

Комментарий рубрики «Разбор»

Оценить достоверность этих данных невозможно. Главная проблема — неконкретность формулировок из отчета разведки, который цитируют СМИ.

Например, неизвестно, что значит «раненые» в этом контексте. Они демобилизованы или вернулись в строй? Если учитывать только погибших и демобилизованных по ранению (то есть тяжелораненых), то число потерь в 315 тысяч кажется завышенным. Если учитываются и легкораненые, то нужно помнить, что значительная их часть вернулась на фронт.

Кроме того, в тексте, который публикует Reuters, есть неточность. Там сказано, что Россия начала войну с 360 тысячами военных. При этом в боевых действиях в Украине на февраль 2022 года участвовало меньше 360 тысячи военных, в то время как в целом в российской армии их больше. Накануне полномасштабного вторжения СМИ со ссылкой на американскую разведку писали, что Россия задействует в войне 190 тысяч военных.

Также в феврале 2023 года благодаря утечке из американской разведки стало известно, что там число уничтоженных российских танков оценивают в 2048 единиц. Сейчас, спустя почти год, — всего в 2200. При этом большее число — а именно 2548 — есть в данных OSINT-проекта Oryx.

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