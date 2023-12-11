Криптобиржа Binance перестанет поддерживать p2p-операции с рублем

Крупнейшая криптобиржа мира Binance объявила, что с 31 января 2024 года прекратит поддержку с российским рублем. Об этом говорится в сообщении компании.

До 31 января пользователи могут вывести рубли через партнеров биржи, конвертировать их в криптовалюту через Binance Convert или обменять на спотовом рынке.

Binance предложила пользователям осуществлять p2p-торговлю с рублем на платформе CommEX, которая выкупила российские активы Binance. Для этого необходимо подключить свой аккаунт на CommEX к аккаунту на Binance, после чего перевести активы.

В конце августа Binance запретила гражданам России совершать покупку и продажу любой валюты, кроме российского рубля, через свой P2P-сервис. Через месяц Binance объявила об уходе из России и продаже российского бизнеса компании CommEX.

Binance и другие криптобиржи начали ужесточать правила для российских клиентов из-за давления США и других стран Запада, которые подозревают криптокомпании в обходе санкций и помощи в незаконном выводе средств из России.

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