В Калининграде согласовали первый в России митинг против штрафов за «склонение» к абортам

Администрация Калининграда разрешила провести митинг против введения штрафов за «склонение» к абортам. Об этом сообщила SOTAvision одна из организаторов акции Анастасия.

Акцию разрешили провести днем 16 декабря на площади у Памятного знака землякам-космонавтам. По словам Анастасии, на митинге планируется собрать подписи для коллективного письма губернатору Антону Алиханову. От него потребуют отменить закон о штрафах за «склонение» к абортам.

Основательница феминистского сообщества «Феминитив» Дарья Яковлева рассказала «Верстке», что активистки выступают против штрафов за «склонение» к прерыванию беременности, так как «эта мера предпринята, чтобы ограничить доступ женщин к адекватному информированию об абортах». По словам Яковлевой, перед согласованием митинга местные чиновники трижды отклоняли заявки активисток.

«Верстка» отмечает, что это первый в России митинг против наказания за «склонение» к абортам.

22 ноября депутаты Законодательного собрания Калининградской области одобрили закон об административной ответственности за «склонение» к абортам. Согласно закону, «склонение» к аборту признается «угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства». Предполагается, что «склонением» будут считать «действия по понуждению к прерыванию беременности через уговоры и обман».

Помимо Калининградской области, штрафы за «склонение» к абортам ввели Мордовия, Тверская и Курская область.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко утверждала, что российские власти «точно не пойдут по пути» запрета и криминализации абортов. При этом она отметила, что власти намерены добиться того, что аборты в России будут проводиться только по медицинским показаниям или в случае «насилия какого-то над женщинами».

Читайте также

Власти РФ обсуждают запрет абортов в частных клиниках — и это очень плохие новости. Но почему, ведь останутся еще государственные? Короткий ответ: к сожалению, в них сложнее отстоять свои права 6 карточек