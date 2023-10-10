Мать гражданки Германии Шани Лук, похищенной боевиками ХАМАС, заявила, что ее дочь может быть жива — она находится в больнице в секторе Газа
Гражданку Германии Шани Лук, которую похитили боевики ХАМАС на музыкальном фестивале, госпитализировали в больницу в секторе Газа с тяжелой травмой головы, сообщают Bild и Tagesschau со ссылкой на заявление Рикарды Лук (мать Шани).
«Мы получили информацию, что Шани жива, но получила тяжелую травму головы и находится в критическом состоянии. Каждая минута важна», — сказала Рикарда в ролике, опубликованном изданием Tagesschau.
Bild уточняет, что о состоянии Шани родственники узнали от «палестинских источников». Подтверждений этой информации нет.
В своем обращении Рикарда призывает власти Германии сделать все возможное для срочной эвакуации дочери из сектора Газа.
Боевики ХАМАС 7 октября напали на гостей музыкального фестиваля Universo Paralello Israel Edition, проходившего в нескольких километрах от забора, отделяющего израильскую территорию от сектора Газа. В результате нападения погибли не менее 260 человек. Боевики захватили заложников. В их числе была и Шани Лук. Позднее в сети распространилось видео, на котором Лук лежит в грузовике раздетая до белья, вокруг нее стоят боевики ХАМАС. Из этого видео не было ясно, жива ли Шани Лук.