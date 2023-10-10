Число погибших в результате российского удара по селу Гроза в Харьковской области увеличилось до 53. Еще пять человек числятся пропавшими без вести

Число погибших в результате российского ракетного удара по селу Гроза Харьковской области достигло 53, сообщает украинское издание «Суспильне» со ссылкой на замначальника управления Национальной полиции в Харьковской области Сергея Болвинова.

«Мы идентифицировали по состоянию на данный момент 53 погибших. Поэтому можно заявить, что на сегодняшний день у нас увеличилось количество погибших. А учитывая еще неидентифицированные части тел и заявления о пропавших без вести — окончательное количество может увеличиться», — заявил Болвинов.

Он добавил, что в общей сложности полиция получила 22 заявления о пропавших без вести: четыре заявления не подтвердились, еще 13 человек нашли среди погибших. Пять человек остаются пропавшими без вести, сообщил Болинов.

Российские войска 5 октября нанесли ракетный удар по магазину-кафе в селе Гроза в Харьковской области, где в тот момент проходили поминки по украинскому военному Андрею Козырю, погибшему под Попасной в начале войны. Сообщалось, что в результате удара погибли 52 человека, в том числе восьмилетний ребенок.

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