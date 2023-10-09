WSJ: иранские спецслужбы помогли ХАМАС организовать нападение на Израиль

Представители служб безопасности Ирана помогли боевикам палестинского движения ХАМАС спланировать нападение на Израиль, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Как заявили изданию высокопоставленные представители ХАМАС и ливанской «Хизбаллы», иранские спецслужбы «дали зеленый свет» на атаку в ходе встречи с боевиками группировок в Бейруте в прошлый понедельник, 2 октября.

Собеседники WSJ утверждают, что офицеры иранского Корпуса стражей исламской революции с августа разрабатывали вместе с ХАМАС планы воздушного, наземного и морского вторжения в Израиль. Детали операции уточнялись с представителями четырех группировок, поддерживаемых Ираном, в том числе с ХАМАС и «Хизбаллой».

Информацию о причастности Ирана к организации нападения на Израиль также журналистам подтвердили один из европейских чиновников и советник сирийского правительства.

Высокопоставленный представитель ХАМАС Махмуд Мирдави заявил, что группировка планировала нападение самостоятельно.

Боевики движения ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, напали на Израиль утром 7 октября. Они выпустили около трех тысяч ракет и прорвались в приграничные районы, вступив в бой с израильскими военными и захватив в плен десятки заложников. «Хизбалла» также обстреляла территорию Израиля со стороны Ливана. Армия обороны Израиля в ответ нанесла массированные удары по сектору Газа, а также Ливану.

По последним данным, в результате нападения боевиков ХАМАС погибли более 700 израильтян, еще более 2300 получили ранения. Также СМИ сообщили о гибели 260 человек на музыкальном фестивале, который проходил в пустыне на юге Израиля вблизи границы с сектором Газа. Нынешняя атака на Израиль стала крупнейшей по количеству жертв с войны Судного дня, произошедшей 50 лет назад.

В ходе бомбардировок сектора Газа погибли не менее 413 палестинцев, ранены более 2300 человек.

Нападение ХАМАС на Израиль осудили многие мировые страны. Власти США вместе с осуждением заявили, что пока не видели доказательств причастности Тегерана к организации атаки.

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