На Красной площади вновь задержали Дмитрия Бахтина. Он требует, чтобы власти предоставили одно из самых дорогих лекарств в мире для лечения его сына

Московская полиция задержала жителя Екатеринбурга Дмитрия Бахтина, вышедшего в одиночный пикет на Красную площадь. Также полицейские задержали журналиста издания Sota, освещавшего акцию. Сейчас задержанных везут в отдел полиции «Китай-город».

Бахтина неоднократно задерживали на пикетах, в том числе на Красной площади. Он требует, чтобы его трехлетнему сыну Мише, у которого диагностирована спинальная мышечная атрофия ( ), власти предоставили препарат «Рисдиплам» — одно из самых дорогих лекарств в мире. Ранее семья Бахтиных рассказала «Холоду», что годовой курс этого препарата стоит 14 миллионов рублей. Деньги на лечение Миши Бахтина предоставляют различные фонды и благотворители.

По данным благотворительного фонда «Семьи СМА», каждый год в России рождается 200 детей со спинальной мышечной атрофией. По оценке фонда, в России живут от трех до пяти тысяч человек с таким заболеванием.

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