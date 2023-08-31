У Дома правительства в Москве задержали протестующего, требовавшего для сына одно из самых дорогих лекарств в мире. Накануне его задерживали на Красной площади

Полиция Москвы задержала жителя Екатеринбурга Дмитрия Бахтина, вставшего с одиночным пикетом напротив здания Дома правительства РФ в Москве, сообщает «Холод».

Бахтин устроил акцию протеста, требуя, чтобы его трехлетнему сыну Мише предоставили препарат «Рисдиплам» для лечения спинальной мышечной атрофии ( ), диагностированной у ребенка.

Акция продолжалась меньше двух минут. Бахтин встал с плакатом «Помогите спасти сына», после чего его задержали полицейские. «Холод» пишет, что его отпустили, не став составлять административный протокол.

Накануне, 30 августа, Дмитрий Бахтин вышел с аналогичным пикетом на Красную площадь, где его также задержали. Его доставили в отдел полиции, но отпустили без составления протокола. В начале июля он выходил с таким же пикетом в Екатеринбурге.

«Рисдиплам» наравне с другими препаратами для лечения СМА — одно из самых дорогих лекарств в мире.

По данным благотворительного фонда «Семьи СМА», каждый год в России рождается 200 детей со спинальной мышечной атрофией. По оценке фонда, в России живут от трех до пяти тысяч человек с таким заболеванием.

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