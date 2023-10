«Едиот ахронот»: египетские спецслужбы предупреждали правительство Израиля о готовящейся «ужасной операции»

Руководитель Службы общей разведки Египта Аббас Камиль предупреждал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу о готовящейся «ужасной операции» в секторе Газа, утверждает израильская газета «Едиот ахронот».

По данным издания, глава египетской спецслужбы за десять дней до нападения ХАМАС на Израиль сообщал, что вокруг сектора Газа должно произойти «что-то необычное, ужасная операция». Однако Камиль был ошеломлен ответной пассивностью Нетаниягу, отмечает газета.

Как заявляют источники «Едиот ахронот» в Египте, израильский премьер ответил, что ЦАХАЛ сосредоточен на борьбе с терроризмом на Западном берегу Иордана, но не в секторе Газа.

В офисе Нетаниягу назвали «ложью» материал «Едиот ахронот».

Представитель египетской разведки заявил Associated Press на условиях анонимности, что Каир неоднократно говорил с израильтянами о подготовке «чего-то большого», но при этом официальные лица в Израиле сосредоточили свое внимание на Западном берегу и преуменьшили угрозу со стороны Газы.

«Мы предупредили их о том, что ситуация взорвется, и очень скоро, и она будет большой. Но они недооценили такие предупреждения», — сказал собеседник агентства.

Утром 7 октября боевики движения ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, напали на Израиль. Они выпустили около трех тысяч ракет и прорвались в приграничные раойны, после чего вступили в бой с израильскими военными и захватили в плен десятки заложников. В ответ армия Израиля начала наносить массированные удары по сектору Газа. Израиль официально объявил, что находится в состоянии войны.

Власти Израиля заявили о более 700 погибших и 2400 раненых. Палестинские власти сообщали, что в секторе Газа в результате ответных ударов погибли 560 человек и еще 2700 ранены.

По данным The New York Times, ни одна из спецслужб Израиля не знала о том, что боевики ХАМАС готовят нападение. The Wall Street Journal утверждал, что спланировать нападение на Израиль террористам ХАМАС помогали представители служб безопасности Ирана. В Тегеране ответили, что поддерживают Палестину, но не помогали ХАМАС напасть на Израиль.

Читайте также

Это наше 11 сентября Ни одна из спецслужб Израиля не знала, что ХАМАС готовит нападение. Боевики открыто проводили учения, но убедили всех, что не хотят воевать

Читайте также

Это наше 11 сентября Ни одна из спецслужб Израиля не знала, что ХАМАС готовит нападение. Боевики открыто проводили учения, но убедили всех, что не хотят воевать