«Едиот ахронот»: египетские спецслужбы предупреждали правительство Израиля о готовящейся «ужасной операции»
Руководитель Службы общей разведки Египта Аббас Камиль предупреждал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу о готовящейся «ужасной операции» в секторе Газа, утверждает израильская газета «Едиот ахронот».
По данным издания, глава египетской спецслужбы за десять дней до нападения ХАМАС на Израиль сообщал, что вокруг сектора Газа должно произойти «что-то необычное, ужасная операция». Однако Камиль был ошеломлен ответной пассивностью Нетаниягу, отмечает газета.
Как заявляют источники «Едиот ахронот» в Египте, израильский премьер ответил, что ЦАХАЛ сосредоточен на борьбе с терроризмом на Западном берегу Иордана, но не в секторе Газа.
В офисе Нетаниягу назвали «ложью» материал «Едиот ахронот».
Представитель египетской разведки заявил Associated Press на условиях анонимности, что Каир неоднократно говорил с израильтянами о подготовке «чего-то большого», но при этом официальные лица в Израиле сосредоточили свое внимание на Западном берегу и преуменьшили угрозу со стороны Газы.
«Мы предупредили их о том, что ситуация взорвется, и очень скоро, и она будет большой. Но они недооценили такие предупреждения», — сказал собеседник агентства.
Утром 7 октября боевики движения ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, напали на Израиль. Они выпустили около трех тысяч ракет и прорвались в приграничные раойны, после чего вступили в бой с израильскими военными и захватили в плен десятки заложников. В ответ армия Израиля начала наносить массированные удары по сектору Газа. Израиль официально объявил, что находится в состоянии войны.
Власти Израиля заявили о более 700 погибших и 2400 раненых. Палестинские власти сообщали, что в секторе Газа в результате ответных ударов погибли 560 человек и еще 2700 ранены.
По данным The New York Times, ни одна из спецслужб Израиля не знала о том, что боевики ХАМАС готовят нападение. The Wall Street Journal утверждал, что спланировать нападение на Израиль террористам ХАМАС помогали представители служб безопасности Ирана. В Тегеране ответили, что поддерживают Палестину, но не помогали ХАМАС напасть на Израиль.