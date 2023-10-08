У посольства Израиля в Москве задержали пикетчицу с плакатом против терроризма

У посольства Израиля в Москве задержали пикетчицу Ирину Завзянову, стоявшую с плакатом против терроризма, сообщает «ОВД-Инфо». Фотографию плаката правозащитникам предоставила сама Завзянова.

После задержания пикетчицу доставили в отдел полиции по району Якиманка. На нее собираются составить протокол по «митинговой» статье (20.2 КоАП), сообщает «ОВД-Инфо».

Боевики движения ХАМАС утром 7 октября напали на Израиль. Они выпустили около трех тысяч ракет и прорвались в приграничные районы, вступив в бой с израильскими военными. Боевики также захватили заложников. 8 октября власти Израиля официально объявили, что страна находится в состоянии войны

По состоянию на 15:00 мск погибли не менее 600 жителей Израиля, еще около двух тысяч пострадали. В палестинском минздраве сообщили о 313 погибших и почти двух тысячах раненых.