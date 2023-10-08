Нетаниягу заявил об уничтожении большинства боевиков ХАМАС, прорвавшихся в Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что большая часть боевиков ХАМАС, прорвавшихся на территорию Израиля, была уничтожена.

«Мы вступаем в долгую и трудную войну. Войну, навязанную нам смертоносной атакой Хамаса. В эти часы завершается первый этап, включающий уничтожение большей части сил противника, проникших на нашу территорию», — написал премьер в своем твиттере.

Позднее он опубликовал еще один пост, в котором сообщил, что израильские военнослужащие «в этот час» зачищают последние населенные пункты.

Также Нетаниягу объявил о «начале формирования наступательной операции, которая будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели», а именно — полное уничтожение возможностей ХАМАСа.

В то же время Haaretz со ссылкой на заявление ХАМАС пишет, что боевые действия продолжаются как минимум в семи населенных пунктах, в том числе в городах Офаким и Сдерот. Ранее представитель ЦАХАЛа Даниэля Хагари говорил, что бои продолжаются в шести населенных пунктах, включая Сдерот.

Боевики движения ХАМАС утром 7 октября напали на Израиль. Они выпустили около трех тысяч ракет и прорвались в приграничные районы, вступив в бой с израильскими военными. Боевики также захватили заложников — не менее 30 человек. Армия Израиля приступила к нанесению массированных ударов по сектору Газа.

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