Израильская армия за ночь атаковала больше 400 целей в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 8 октября атаковала более 400 объектов ХАМАС в секторе Газа, сообщает Haaretz со ссылкой на военных.

По словам представителя ЦАХАЛа Даниэля Хагари, за ночь были поражены 426 объектов ХАМАС. По данным CNN, ударам также подверглись десять высотных зданий, используемых группировкой.

Помимо этого, Хагари сообщил, что израильской армии удалось вернуть контроль над большинством районов на юге Израиля. Бои продолжаются в кибуце Беэри, а также в городе Сдерот на юге Израиля и нескольких других населенных пунктах.

Всего в наземной операции в приграничных районах Израиля задействованы десятки тысяч солдат, заявил представитель ЦАХАЛА.

Движение ХАМАС утром 7 октября начало военную операцию против Израиля, запустив, по оценке израильских военных, около трех тысяч ракет. Боевики группировки проникли в приграничные районы, идут боестолкновения с израильскими военными. Армия Израиля нанесла несколько ударов по Газе, после чего ХАМАС пригрозил нанести удар по Тель-Авиву.

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