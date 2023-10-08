Минобороны Израиля начало подготовку к эвакуации городов на границе с Ливаном 

Министр обороны Израиля Галлант распорядился начать подготовку к эвакуации израильских городов у границы с Ливаном, сообщает Haaretz. Ранее по территории Израиля нанесла удар ливанская группировка «Хизбалла».

Позднее высокопоставленный представитель группировки Хашим Сафи ад-Дин заявил, что «Хизбалла» не является «нейтральной» в этом конфликте и не намерена оставаться в стороне, пишет телеканал «Аль-маядин».

В свою очередь телеграм-канал «Голос Израиля» сообщил, что ЦАХАЛ начал перебрасывать тяжелую военную технику к границе Израиля с Ливаном.

Утром 7 октября движение ХАМАС начало военную операцию против Израиля. На следующее утро ливанская «Хизбалла» нанесла удар по позициям израильских военных «из солидарности» с ХАМАСом. В ответ Армия обороны Израиля нанесла артиллерийские удары по объектам группировки на территории Ливана.

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