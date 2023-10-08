Израиль нанес удар по Ливану в ответ на обстрел со стороны «Хизбаллы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла артиллерийские удары по Ливану после того, как с ливанской территории в сторону Израиля было выпущено несколько ракет и минометных снарядов, сообщает The Times of Israel.

О разрушениях или пострадавших пока не сообщается.

Ответственность за минометный обстрел Израиля взяла на себя ливанская группировка «Хизбалла»: «Из солидарности с силами палестинского сопротивления группа несколько наших бойцов сегодня утром атаковала три позиции армии сионистов у оккупированных ливанских ферм Шебаа», — цитирует РИА Новости заявление группировки.

Движение ХАМАС утром 7 октября начало военную операцию против Израиля, запустив, по оценке израильских военных, около трех тысяч ракет. Боевики группировки проникли в приграничные районы, идут боестолкновения с израильскими военными. Армия Израиля нанесла несколько ударов по Газе, после чего ХАМАС пригрозил нанести удар по Тель-Авиву.

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