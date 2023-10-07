ХАМАС показал видео, как дроны сбрасывают бомбы на танк и скорую помощь в Израиле

Группировка ХАМАС опубликовала видеозапись, на которой видно, как дрон сбрасывает кустарный боеприпас на военный санитарный автомобиль возле границы с сектором Газа. Судя по записи, израильские военные получили ранения. Подлинность ролика не подтверждена.

На другой видеозаписи, появившейся в соцсетях, видно, как дрон сбрасывает аналогичный снаряд на предположительно израильский танк «Меркава».

Утром 7 октября ХАМАС напал на Израиль: по территории страны выпустили тысячи ракет, а несколько десятков боевиков проникли в приграничные поселения, где, как утверждается, взяли в заложники 35 человек. Из-за ракетных ударов погибли десятки человек, больше 500 пострадали. Израильская авиация нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Обе стороны конфликта назвали происходящее войной.

Подробнее о нападении на Израиль

Десятки человек погибли и сотни пострадали в ходе нападения ХАМАС на Израиль. В стране ввели чрезвычайное положение. Главное

Подробнее о нападении на Израиль

Десятки человек погибли и сотни пострадали в ходе нападения ХАМАС на Израиль. В стране ввели чрезвычайное положение. Главное