«Я Рамзана всегда уважал и часто хвалил. Настало время просить прощения и извиняться». Артемий Лебедев приехал в Грозный и встретился с Кадыровым

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев рассказал в фейсбуке о поездке в Грозный и встрече с Рамзаном Кадыровым. Лебедев сообщил, что в столице Чечни он получил диплом финалиста за второе место в открытом международном конкурсе на мастер-план Грозного.

Помимо участия в этом мероприятии, сообщил Лебедев, «нашлось еще время для личного». По словам блогера, ему «удалось пять минут с глазу на глаз пообщаться с Рамзаном Кадыровым».

Я лично попросил прощения и извинился перед Рамзаном за все, что могло его задеть в моих высказываниях. Оказывается, его помощники и пресс-секретари присылают ему все, на что можно обидеться, но не присылают то, чем можно гордиться. А я Рамзана всегда уважал и часто хвалил за принимаемые им решения, хотя в России это и не модно.

«Настало время просить прощения и извиняться», — написал Лебедев, добавив, что «подтверждает свое совершеннейшее почтение Рамзану».

В 2019 году Лебедев публично раскритиковал Кадырова за призывы «убивать, сажать и пугать» тех, кто, по мнению главы Чечни, «нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорам». Такое заявление Кадыров, как сообщалось, сделал на совещании, которое велось на чеченском языке. На русский его высказывание перевело «Би-би-си».

«Тебя настолько боятся, что в ответ молчат. А я — не молчу», — писал Лебедев в своем телеграм-канале, указывая, что один человек «не имеет права решать жизнь других», а «интеллект сильнее мышц». «Уважение нельзя завоевать силой. Силой можно завоевать только страх. Вспомни об этом, когда будешь наставлять свой народ в следующий раз. И держи своих псов на цепи, пожалуйста», — писал тогда он.

Сам глава Чечни заявил, что его слова про расправы — это оборот речи, который не стоит воспринимать буквально, а пресс-служба Кадырова обвинила переводчиков «Би-би-си» в незнании чеченского языка (корректность перевода подтвердили и другие переводчики, в том числе «Настоящего времени»). Кремль проверять высказывание Кадырова отказался.