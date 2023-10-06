Путин поблагодарил президента Узбекистана за развитие «российско-дагестанских» связей

Президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым назвал Узбекистан Дагестаном. Это слышно на видеозаписи, распространенной агентством ТАСС. Первым внимание на это обратило издание «Новая газета Европа».

«Хочу вас поблагодарить за личное участие в развитии российско-дагестанских связей. Это развитие имеет хорошую динамику, причем по всем направлениям», — сказал Путин в начале встречи, прошедшей в Большом Кремлевском дворце в Москве.

В расшифровке разговора Путина и Мирзиёева, опубликованной на сайте Кремля, «российско-дагестанские связи» уже не упоминаются — в тексте говорится о связях России и Узбекистана.

Мирзиёев прибыл с визитом в Россию 5 октября. Перед встречей с Путиным в Москве президент Узбекистана посетил Казань.

Президент РФ Владимир Путин постоянно путает имена политиков из Центральной Азии и национальных российских республик — и в лучшем случае произносит их неразборчивой скороговоркой, показало исследование «Медузы», проведенное в июле 2022 года. В частности, Путин неоднократно называл президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева не его именем, а словосочетанием, созвучным «Кемежам Ишемильевич» или «Кемел Жомартович».

Читайте также

Почему Путин никак не может выговорить имя-отчество президента Казахстана Токаева? Он издевается? Карточки, в которых немало открытий 12 карточек