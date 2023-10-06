Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже превысил 101 рубль. За год российская валюта обесценилась почти в два раза

Курс доллара на Московской бирже после утром 6 октября превысил 101 рубль. Выше этой отметки американская валюта предыдущий раз торговалась на бирже 14 августа. В ходе торгов рубль частично отыграл потери, к 08:50 мск курс доллара снизился до 100,8 рубля, что на 39 копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Евро на Московской бирже в начале торгов вплотную приблизился к отметке 109 рублей. По состоянию на 08:50 мск, единая европейская валюта торговалась по 106,28 рубля (+51 копейка).

Как отмечает «Интерфакс», за год российская валюта обесценилась почти в два раза. В августе 2023 года снижение рубля приостановилось лишь после заявлений ЦБ РФ о внеочередном заседании регулятора, на котором было принято решение о повышении ключевой ставки.

Однако эта мера не смогла остановить снижение курса рубля, как и новое повышение ставки в середине сентября. Растущие мировые цены на нефть обесценивание российской валюты также остановить не смогли.

Что происходит с российской валютой

У обвала рубля есть еще два неочевидных последствия. Это ослабляет экономики соседних стран, а еще может лишить Россию мигрантов, которые ей жизненно необходимы

Что происходит с российской валютой

У обвала рубля есть еще два неочевидных последствия. Это ослабляет экономики соседних стран, а еще может лишить Россию мигрантов, которые ей жизненно необходимы