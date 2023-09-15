Российский Центробанк повысил ключевую ставку до 13%

Банк России принял решение повысить на 100 базисных пунктов, до 13% годовых. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Решение повысить ключевую ставку ЦБ объяснил тем, что «инфляционное давление в российской экономике остается высоким», а также ростом внутреннего спроса и ослаблением рубля летом 2023 года.

«В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году», — говорится в сообщении ЦБ.

Согласно обновленному прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция составит 6-7%.

В ЦБ добавили, что необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки регулятор будет оценивать на ближайших заседаниях.

Месяц назад ЦБ поднимал ключевую ставку на 350 базисных пунктов, до 12% годовых, до этого — 21 июля на 100 базисных пунктов — до 8,5%.

После того, как ЦБ в августе повысил ключевую ставку, Сбербанк и ВТБ увеличили ставки по рублевым вкладам. В Сбербанке максимальная ставка по рублевым вкладам выросла до 12% годовых (ранее 10%), в ВТБ — до 11% годовых.

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