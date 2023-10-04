Суд отменил решение о снятии статуса «иноагента» с журналиста Даниила Губарева. Три месяца назад он стал первым, кому удалось добиться исключения из реестра

Приморский краевой суд удовлетворил апелляционную жалобу Минюста РФ и отменил решение Советского районного суда, который признал незаконным включение журналиста Даниила Губарева в реестр «иностранных агентов», сообщает пресс-служба судов Приморского края. Внимание на сообщение обратило издание «7×7. Горизонтальная Россия».

Губарева включили в реестр «иноагентов» в марте 2023 года. Ведомство тогда мотивировало это тем, что журналист, живущий в Сингапуре, якобы распространял «деструктивные материалы, поддерживающие западные тезисы о нелегитимном характере действующей власти» в России, пишет «7×7. Горизонтальная Россия».

Губарев обжаловал решение Минюста, и в июле Советский районный суд признал незаконным внесение журналиста в реестр «иноагентов». «Медиазона» тогда писали, что случай Губарева стал первым в России, когда суд удовлетворил подобный иск гражданина. До этого суд только один раз признал присвоение статуса незаконным. Так, в 2022 году суд в Санкт-Петербурге постановил исключить ВИЧ-сервисный фонд «Гуманитарное действие» из перечня, но спустя четыре месяца решение отменила вышестоящая инстанция.

При этом сам Губарев в разговоре с «Коммерсантом» допускал, что решение суда о незаконности признания его «иноагентом» также будет отменено: «Рад, что мы победили в суде. Но, не удивлюсь, если опять все вернут назад».

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