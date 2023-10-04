Премьер-министр Великобритании предложил запретить продавать сигареты всем, кто родился после 2008 года

Правительство Великобритании внесет на рассмотрение парламента законопроект, запрещающий продавать продукции с содержанием табака людям, которые родились после 1 января 2009 года.

Как сказано на сайте британского правительства, в дальнейшем минимальный возраст продажи табака будет ежегодно повышаться на один год, «пока это не распространится на все население страны». Власти рассчитывают, что введение запрета позволит практически полностью отказаться от курения среди молодежи уже к 2040 году.

«Я хочу построить лучшее и более светлое будущее для наших детей, именно поэтому я хочу навсегда искоренить курение. Благодаря этим изменениям наши дети никогда не смогут купить сигарету, что предотвратит их пристрастие к курению и защитит их здоровье как сейчас, так и в будущем», — заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, выступивший автором инициативы.

В Великобритании, где разрешено покупать сигареты с 18 лет, по данным правительства, из-за последствий курения ежегодно умирают около 64 тысяч человек. Еще около 75 тысяч граждан ежемесячно посещают врачей из-за болезней, связанных с курением. Каждый год экономика страны теряет около 17 миллиардов фунтов (около 21 миллиарда долларов) доходов из-за связанных с курением безработицы, ранней смерти и расходов на здравоохранение.

Первой страной, установившей полный запрет на продажу табака для граждан, начиная с определенного возраста, стала Новая Зеландия. В декабре 2022 года парламент страны принял закон о пожизненном запрете на продажу табака всем, кто родился после 1 января 2009 года.

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