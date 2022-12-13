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Парламент Новой Зеландии одобрил закон, запрещающий продажу табачных изделий всем гражданам, которые родились 1 января 2009 года или позже, сообщает газета The Guardian. Издание отметило, что это первая страна, принявшая такой закон. Новое положение вступит в силу 1 января 2023 года.

Минимальный возраст для покупки сигарет будет постоянно повышаться. Так, тем, кто через 50 лет попытается купить сигареты, понадобится удостоверение личности, чтобы подтвердить, что ему не менее 63 лет, отмечает Time.

Наряду с новым запретом в силу вступят другие положения, призванные снизить потребление табака. Так, в табачных изделиях резко снизят количество никотина, а сигареты станут продавать в специализированных магазинах. Общее число табачных магазинов сократится в десять раз — с 6000 до 600. Новые поправки при этом не ограничат продажу вейпов.

Согласно данным, которые приводит The Guardian, в Новой Зеландии по состоянию на ноябрь 2022 года число людей, которые курят каждый день, снизилось до 8% по сравнению с 9,4% в прошлом году, что стало минимальным значением за всю историю наблюдений. При этом, как указывает издание, число курильщиков вейпов выросло с 6,2% до 8,3%.

Власти Новой Зеландии стремятся сделать страну «свободной от курения» к 2025 году.

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