Маргарита Симоньян пожаловалась в полицию на клевету. После того, как полицейских попросили проверить ее слова о взрыве ядерной бомбы над Сибирью

Главный редактор RT, российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что пожаловалась в полицию на «помощника какого-то депутата», который обвинил ее в том, что она предлагала нанести ядерный удар по Сибири. Об этом Симоньян сообщила в телеграм-канале.

«Земное во мне победило. Подала заявление на подавшего на меня заявление какого-то там помощника какого-то депутата. По статье „Клевета“. За то, что он не только подал на меня заявление, но и написал, что я „предложила нанести ядерный удар по территории РФ“. Никакой подобной ереси я, разумеется, не предлагала и предлагать не могла. Такое чудовищное обвинение порочит мою репутацию и наносит мне всяко-разный ущерб и страдания», — заявила Симоньян.

Вероятно, Симоньян подала заявление в полицию на Николая Королева — помощника депутата Мосгордумы Евгения Ступина. Ранее Королев сообщил, что обратился в Следственный комитет и МВД с требованием «проанализировать» заявление Симоньян о «ядерном ударе по территории РФ», которое она сделала 2 октября в программе «Ч.Т.Д.» на RT. Королев считает, что слова пропагандистки нарушают российское законодательство. Депутат Мосгордумы Евгений Ступин сообщил, что также обратился в СК.

Маргарита Симоньян заявила в эфире RT, что «где-нибудь над Сибирью» можно устроить «термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв», и это не приведет к последствиям на земле. По словам Симоньян, такой взрыв станет «ядерным ультиматумом», который поможет в борьбе с Западом, который «руками Украины» пытается «задушить Россию».

Слова Маргариты Симоньян раскритиковали некоторые сибирские политики. После этого пропагандистка пригрозила своим критикам статьей о ложном доносе.

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