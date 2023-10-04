Симоньян пригрозила статьей о ложном доносе тем, кто раскритиковал ее за идею взорвать ядерную бомбу над Сибирью
Главный редактор RT Маргарита Симоньян посоветовала тем, кто критикует ее высказывания про ядерный взрыв над Сибирью, сначала их послушать. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
Пропагандистка также пригрозила «некоторым» комментаторам заявлением в полицию о ложном доносе (статья 306 УК РФ).
«Большая просьба к некоторым отечественным комментаторам — перед тем как что-либо комментировать, хотя бы
почитать Пастернака это послушать. Особенно перед тем, как писать заявления в разные органы. Я ведь тоже умею писать. Заявления в том числе. Есть такая статья 306. Ложный донос называется. Правда, мне Боженька не велит так делать. Велит подставлять левую щеку. Я стараюсь. Вот и вы побойтесь Бога. На всякий случай», — написала Симоньян.
За пропагандистку попытался вступиться глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал ее «настоящим патриотом» и посоветовал комментаторам ее высказываний «заняться полезным делом» и «внести свой ощутимый вклад в борьбу против НАТО и неонацизма».
«Маргарита Симоньян не настолько глупа, чтобы предлагать ударить ядерным ударом по своей же территории. Любые подобные решения принимает Верховный Главнокомандующий, исходя из множества причин и факторов, угрожающих государству. Это прекрасно знает и Маргарита, и любой трезвомыслящий. В ее контексте приведенное в качестве примера действие означает, что даже при таком неблагоприятном развитии событий Россия, по сравнению с остальным миром, стратегически не проиграет», — говорится в посте Кадырова.
2 октября Симоньян в своей программе «Ч.Т.Д.» заявила, что «где-нибудь над Сибирью» можно устроить термоядерный взрыв. По ее мнению, это станет «ядерным ультиматумом», который поможет в борьбе с Западом, который «руками Украины» пытается «задушить Россию».
Помощник депутата Мосгордумы Евгения Ступина Николай Королев отправил обращения в Следственный комитет и МВД с требованием «проанализировать» высказывания Симоньян и привлечь ее к уголовной или административной ответственности. Раскритиковали высказывание Симоньян мэр Новосибирска Анатолий Локоть и депутат Госдумы от Алтайского края Мария Прусакова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Маргарита не работает в каких-то официальных органах власти, поэтому ее слова не всегда отображают официальную позицию».