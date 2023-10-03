Politico: переговоры о вступлении Украины в Евросоюз начнутся до конца 2023 года

Европейский союз намерен уже в декабре официально объявить о начале переговоров с Украиной по поводу ее будущего вступления в блок, пишет Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.

В ноябре Еврокомиссия опубликует промежуточный отчет о том, насколько Украина выполняет необходимые условия для присоединения к ЕС. Следом Комиссия сделает заявление, после которого государствам-членам ЕС «будет очень трудно не сказать: давайте начнем переговоры», рассказал один из источников издания.

«Политическое давление будет слишком сильным, чтобы отдельные государства-члены могли ему сопротивляться. Рабочее предположение действительно состоит в том, что к декабрю Европейский совет примет решение начать переговоры», — заявил собеседник, давший комментарии на условиях анонимности.

Чтобы начать переговоры о членстве в ЕС, Киев должен выполнить семь условий, поставленных Еврокомиссией. Власти Украины отчитывались, что выполнили лишь два из них, связанные с судебной реформой и законом о СМИ.

Источники Politico отмечают, что лидеры ЕС выступят с политическим заявлением, которое санкционирует переговоры без согласования их юридических рамок. Один из собеседников отметил, что Киев демонстрирует успехи на пути в ЕС и единственный вопрос, который пока выглядит проблемным в краткосрочной перспективе, относится к положению меньшинств в Украине.

Украина подала заявку на членство в Евросоюзе сразу после начала полномасштабного российского вторжения. В течение месяца власти заполнили специальный опросник ЕС, насчитывающий более двух тысяч вопросов. 23 июня 2022 года саммит лидеров стран Евросоюза согласовал статус кандидатов в ЕС для Украины и Молдовы. По разным оценкам, на полноценную евроинтеграцию Украине может понадобиться от 10 до 20 лет.

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