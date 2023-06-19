Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве в ЕС

Украина выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве в Евросоюзе. Как пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников, об этом будет сказано в промежуточном отчете Еврокомиссии, который представят на этой неделе.

Два выполненных условия связаны с судебной реформой и законом о СМИ. «Прогресс есть. Отчет будет умеренно позитивным. Речь идет не о приукрашивании реальности, а о признании прогресса, например, есть известные антикоррупционные дела», — рассказал один из собеседников агентства.

Другие условия, поставленные ЕС, подразумевают реформы Конституционного суда и правоохранительных органов, меры по борьбе с отмыванием денег, а также принятие законов, направленных на «сдерживание» олигархов и защиту прав национальных меньшинств.

Украина подала заявку на членство в Евросоюзе сразу после начала полномасштабного российского вторжения. В течение месяца власти заполнили специальный опросник ЕС, насчитывающий более двух тысяч вопросов. 23 июня саммит лидеров стран Евросоюза согласовал статус кандидатов в ЕС для Украины и Молдовы. Ожидается, что Евросоюз решит, начинать ли переговоры о членстве Украины в октябре 2023 года. По разным оценкам, на полноценную евроинтеграцию Украине может понадобиться от 10 до 20 лет.

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