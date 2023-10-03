МИД России предложил повысить визовый сбор для граждан ЕС вплоть до 300 долларов (хотя европейцы в Россию почти не ездят)

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект МИДа, предусматривающий повышение визовых сборов и отмену визовых льгот для въезжающих в Россию граждан стран ЕС, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, сообщает РБК.

В документе говорится, что соответствующие предложения были разработаны МИДом в качестве ответной меры на решение стран Европы приостановить действие договоров об упрощенном визовом режиме с РФ.

В законопроекте, среди прочего, предлагается увеличить стоимость российских виз до 50–300 долларов в зависимости от срочности и кратности визы. Сейчас сбор за оформление российской визы для граждан ЕС составляет 35 евро, а в случае срочного оформления — 70 евро. В результате этого МИД прогнозирует увеличение доходов от выдачи виз в 2,8 раза (абсолютная цифра не называется).

Кроме того, ведомство предлагает отменить все действующие льготы. Например, не нужно платить за визу, если цель поездки — встреча с близкими родственниками, получение срочной медицинской помощи или участие в похоронах близких людей. За визу также не платят школьники и студенты, которые едут на учебу или стажировку.

В законопроекте подчеркивается, что предложенные меры не скажутся на туристах, поскольку они могут въезжать в Россию по электронной визе для туристов, ее стоимость составляет около 52 долларов.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов в разговоре с РБК отметил, что увеличение стоимости российских виз является политическим шагом, в котором «нет никакого экономического смысла», поскольку сейчас желающих приехать в Россию из Европы «практически нет».

Доцент МГИМО Николай Топорнин отметил, что после начала полномасштабной войны в Украине в Россию ездят преимущественно «соотечественники, по различным причинам не имеющие российского гражданства, или те, у кого остались близкие связи с Россией». При этом эксперт считает, что решение повысить визовый сбор навредит именно этим людям.

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