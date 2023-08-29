«Коммерсант»: запуск системы электронных виз в Россию привел к росту онлайн-бронирования гостиниц иностранцами

Начавшая работать в России с 1 августа система электронных виз привела к росту бронирований гостиниц, пишет «Коммерсант». По данным сервиса Ostrovok.ru, число бронирований отелей в РФ иностранцами в августе выросло на 25% к июлю и на 40% год к году.

В свою очередь в компании TravelLine, занимающейся IT-продуктами для гостиничного бизнеса, зафиксировали более скромный рост бронирований — на 7,7% в июле-августе по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Рост числа бронирований эксперты и участники рынка связывают именно с запуском системы электронных виз. Такая виза позволяет гражданам 55 стран находиться в России около двух недель, ее стоимость — около 52 долларов.

Опрошенные изданием участники рынка отметили, что пока рост турпотока, связанный с электронными визами, заметен преимущественно в сегменте самостоятельного путешествия, а для туроператоров эффект нововведения не так выражен. Предполагается, что выбирающие электронную визу иностранцы в основном оформляют ее сами — без помощи агентов и операторов.

Полностью оценить эффект от введения электронных виз, считают представители туриндустрии, можно будет в следующем году. В 2023-м основной сезон поездок в Россию уже заканчивается.

Хотя электронные визы и привели к росту бронирований, в целом турпоток в Россию резко отстает от показателей, которые были даже до пандемии. На долю иностранцев, по данным Ostrovok.ru, в августе пришлось только 10% бронирований. В Travelline показатель за июль—август оценивают в 6,54%.

Представители туриндустрии сообщили «Коммерсанту», что в Россию сейчас в составе организованных групп в основном приезжают туристы из арабских стран (Саудовская Аравия, ОАЭ), Индии и Китая.

Проект электронных виз для въезда в Россию в тестовом режиме запустили еще несколько лет назад в ряде регионов. Например, в октябре 2019-го иностранцам разрешили въезжать по электронным визам в Санкт-Петербург.