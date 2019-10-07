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Иностранцев начали пускать в Петербург по электронным визам. Кто приехал первым
16:18, 7 октября 2019
Источник: Meduza
ФСБ
отчиталась
об итогах первой недели работы электронных виз, выдаваемых гражданам
53 стран
для въезда на территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Хотя визы
ввели
с 1 октября, первые иностранцы начали прибывать по ним лишь 5-го числа. Всего за два дня в Россию таким способом прибыли 650 человек. Этот проект стал третьим после Калининградской области
(с июля 2019 года
) и Дальневосточного федерального округа (
с августа 2017 года
). В общей сложности электронными визами для посещения России воспользовались почти 90 тысяч человек.
Фото в анонсе: Роман Пименов / ТАСС / Scanpix / LETA
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