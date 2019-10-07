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Иностранцев начали пускать в Петербург по электронным визам. Кто приехал первым

Источник: Meduza
ФСБ <a href="https://www.fontanka.ru/2019/10/07/111/" target="_blank">отчиталась</a> об итогах первой недели работы электронных виз, выдаваемых гражданам <a href="http://static.government.ru/media/files/lrXI9upLDNwuAhCPEDATuP5tRvWu4J2Q.pdf" target="_blank">53 стран</a> для въезда на территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Хотя визы <a href="http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907190031?index=0&amp;rangeSize=1" target="_blank">ввели</a> с 1 октября, первые иностранцы начали прибывать по ним лишь 5-го числа. Всего за два дня в Россию таким способом прибыли 650 человек. Этот проект стал третьим после Калининградской области <a href="https://ria.ru/20190822/1557777142.html" target="_blank">(с июля 2019 года</a>) и Дальневосточного федерального округа (<a href="https://minvr.ru/press-center/news/22880/" target="_blank">с августа 2017 года</a>). В общей сложности электронными визами для посещения России воспользовались почти 90 тысяч человек.
ФСБ отчиталась об итогах первой недели работы электронных виз, выдаваемых гражданам 53 стран для въезда на территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Хотя визы ввели с 1 октября, первые иностранцы начали прибывать по ним лишь 5-го числа. Всего за два дня в Россию таким способом прибыли 650 человек. Этот проект стал третьим после Калининградской области (с июля 2019 года) и Дальневосточного федерального округа (с августа 2017 года). В общей сложности электронными визами для посещения России воспользовались почти 90 тысяч человек.

Фото в анонсе: Роман Пименов / ТАСС / Scanpix / LETA