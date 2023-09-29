Власти Финляндии заключили с десятками владельцев земли секретные соглашения, которые разрешают военным строить укрепления около границы с РФ

С начала полномасштабной войны в Украине Силы обороны Финляндии заключили с десятками землевладельцев секретные соглашения, которые позволяют военным возводить укрепления возле российско-финлядской границы, сообщает газета Helsingin Sanomat.

Издание уточняет, что подобные соглашения финские власти начали заключать еще около шести лет назад. Известно о них стало весной 2022 года, когда военные начали массово рассылать письма землевладельцам с предложением заключить соответствующий договор.

Представитель Сил обороны подполковник Саули Хонгисто отметил, что после вторжения российских войск в Украину владельцы земли стали охотнее соглашаться на это предложение. «Отношение стало явно более позитивным. Люди поняли, о чем идет речь», — заявил Хонгисто.

По данным газеты, в рамках соглашения военные предлагают землевладельцам по 4,8 тысячи евро за гектар земли, а также единовременную выплату в размере 750 евро при подписании.

Сами договоры рассчитаны на 20 лет. Они позволяют вооруженным силам возводить на арендованной территории фортификационные сооружения таким образом, чтобы они «не наносили ущерба нормальному использованию объекта». Помимо этого, финские военные и сотрудники пограничной службы смогут 14 дней в году проводить тренировки на этой территории.

В то же время Хонгисто в разговоре с газетой отметил, что заключение подобного договора не означает, что военные непременно будут строить оборонительные сооружения на участке, с владельцем которого был заключен договор.

«Мы будем их строить только в том случае, если появится такая необходимость», — заявил военный. Он также отметил, что если в стране будет введено чрезвычайное положение, то необходимость в соглашениях о землепользовании и вовсе отпадет.

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Финляндия и Швеция, годами остававшиеся нейтральными, подали заявки на вступление в НАТО. В апреле 2023 года Финляндия стала членом альянса. Примерно в это же время в Финляндии начали возводить забор на границе с Россией.

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