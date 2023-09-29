ТАСС: задержан бывший командующий армией Нагорного Карабаха Левон Мнацаканян

Сотрудники азербайджанских силовых структур задержали бывшего командующего армией непризнанной Нагорно-Карабахской республики генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в его окружении.

По данным агентства, военного задержали на КПП «Лачин» при попытке въехать из Карабаха в армянский город Горис.

Мнацаканян с 2015 по 2018 годы был министром обороны Нагорного Карабаха и командовал вооруженными силами непризнанной республики.

27 сентября при попытке покинуть Нагорный Карабах был задержан бывший глава правительства непризнанной республики, бизнесмен Рубен Варданян. На следующий день его арестовали, предъявив ему обвинение по нескольким уголовным статьям, в том числе о финансировании терроризма, участии в создании и деятельности незаконных вооруженных формирований.

В тот же день Давид Бабаян, советник президента непризнанной республики Самвела Шахраманяна, объявил о своем решении сдаться азербайджанским властям. В своем фейсбуке он объяснил, что его «неявка или побег могут нанести серьезнейший вред многострадальному народу» Нагорного Карабаха.

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