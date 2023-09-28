Журналиста Ивана Сафронова, осужденного на 22 года по делу о «госизмене», вернули в колонию в Красноярском крае. Две недели назад его увезли в «другое учреждение»

Журналиста Ивана Сафронова, приговоренного к 22 годам по делу о «госизмене», вернули в исправительную колонию № 7 Красноярского края, откуда его увезли около двух недель назад, сообщает «Первый отдел».

Правозащитники предполагают, что в ближайшее время Сафронов будет находиться в этой колонии.

Об исчезновении журналиста стало известно 12 сентября. Сообщалось, что он «убыл в другое учреждение».

Позже выяснилось, что Сафронова собирались этапировать в ИК-15 в Норильске, но вместо этого его отправили в туберкулезную больницу, где он, как сообщалось, ожидал распределения и дальнейшего этапа.

Почему Сафронова решили вернуть в колонию и почему его вывезли из нее, неизвестно. Сам журналист писал из больницы, что с ним «все в порядке».

В сентябре 2022 года Мосгорсуд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о «госизмене». К моменту приговора журналист, не признавший себя виновным, более двух лет провел в СИЗО. 2 августа Верховный суд России оставил приговор в силе.

По версии ФСБ, в 2015 году Сафронов сообщил политологу Демури Воронину, имеющему гражданство России и ФРГ, информацию о российских войсках в Сирии, а в 2017 году через своего друга, чеха Мартина Ларыша передал секретную информацию чешским спецслужбам. Сафронов не признал вину и неоднократно отказывался от сделки со следствием. Уголовное дело он связал с журналистской работой.

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