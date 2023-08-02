Верховный суд РФ оставил в силе приговор журналисту Ивану Сафронову, осужденному на 22 года за «госизмену»

Верховный суд России отклонил кассационную жалобу журналиста Ивана Сафронова, приговоренного к 22 годам лишения свободы по делу о «госизмене», сообщает «Интерфакс».

Заседание суда прошло в закрытом режиме. Сафронов в нем не участвовал ни лично, ни по видеосвязи.

Верховный суд — последняя российская инстанция по уголовным делам, куда можно обратиться с просьбой о пересмотре решений нижестоящих судов.

В сентябре 2022 года Мосгорсуд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о «госизмене». К моменту приговора журналист, не признавший себя виновным, более двух лет провел в СИЗО. Приговор Сафронову вступил в силу в декабре 2022 года. В феврале 2023-го журналиста отправили в колонию в Красноярском крае.

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