Журналиста Ивана Сафронова, осужденного на 22 года по делу о «госизмене», увезли из колонии в Красноярском крае

Журналиста Ивана Сафронова увезли из исправительной колонии № 7 в Красноярском крае. Об этом сообщается в группе поддержке журналиста.

13 сентября сразу несколько человек, которые регулярно переписывают с Сафроновым, получил уведомление от сервиса ФСИН-письмо, что журналист «убыл в другое учреждение».

«С чем связаны эти перемены в жизни Ивана Сафронова, неизвестно. Мы пытаемся выяснить причины происходящего и место, куда он был отправлен», — говорится в сообщении.

В сентябре 2022 года Мосгорсуд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о «госизмене». К моменту приговора журналист, не признавший себя виновным, более двух лет провел в СИЗО. 2 августа Верховный суд России оставил приговор в силе.

По версии ФСБ, в 2015 году Сафронов сообщил политологу Демури Воронину, имеющему гражданство России и ФРГ, информацию о российских войсках в Сирии, а в 2017 году через своего друга, чеха Мартина Ларыша передал секретную информацию чешским спецслужбам. Сафронов не признал вину и неоднократно отказывался от сделки со следствием. Уголовное дело он связал с журналистской работой.

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