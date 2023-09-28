Суд в швейцарском кантоне Санкт-Галлен оправдал бывшего военнослужащего МВД Беларуси Юрия Гаравского по статье о насильственном исчезновении. Как сообщает «DW Беларусь», он также оправдан по статье о введении правосудия в заблуждение.

Юрия Гаравского обвиняли в том, что он участвовал в насильственных исчезновениях трех ключевых политических оппонентов Александра Лукашенко — бывшего главы МВД Юрия Захаренко, бывшего главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского.

Как уточняет «Новы час», гражданские иски родственников Юрия Захаренко и Анатолия Красовского направят в другой суд.

Прокурор Петер Хангартнер просил приговорить Гаравского к трем годам лишения свободы: год реального срока и два условно с испытательным сроком в четыре года. Гособвинитель просил не высылать Гаравского в Беларусь.

Юрий Гаравский в 2019 году в интервью Deutsche Welle рассказал, что причастен к политическим убийствам Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского, пропавших в Минске в мае-сентябре 1999 года. Расследование их исчезновений в Беларуси не дало результатов. Весной 2021 года родственники пропавших оппонентов Лукашенко подали в швейцарскую прокуратуру заявление против Гаравского. В суде бывший боец СОБРа признал себя виновным в похищениях, но не убийствах.

Гаравский попросил убежище в Швейцарии, он проживает в кантоне Сан-Галлен.

Статья о «насильственных исчезновениях» появилась в уголовном кодексе Швейцарии в 2017 году. Дело Юрия Гаравского — первый случай ее применения в судебной практике страны.

Расследование дела стало возможным благодаря использованию механизма универсальной юрисдикции. Он позволяет государствам расследовать и преследовать лиц, подозреваемых в совершении международных преступлений (геноцид, преступления против человечности, военные преступления, пытки и насильственные исчезновения), независимо от места их совершения и гражданства подозреваемого или жертвы.

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