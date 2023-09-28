Компания «Газпром» впервые в 2023 году опубликовала свои операционные показатели по добыче и поставкам газа, сообщил «Интерфакс». Ранее, до конца 2022 года, компания сообщала об этом два раза в месяц.

Согласно отчету «Газпрома», по итогам первого полугодия 2023 года добыча природного и попутного газа в России составила 179,45 миллиарда кубометров.

«Снижение на 24,7% связано с принятием в ряде стран политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского газа», — говорится в отчете.

За первое полугодие «Газпром» поставил на внутренний и внешние рынки 166 миллиардов кубометров газа. Для сравнения: за первые шесть месяцев 2022 года компания поставила 225,7 миллиарда кубометров.

«Потребление газа в отчетном периоде находилось под влиянием погодных, экономических и геополитических факторов. Замедление экономической активности в Европе способствовало сохранению показателей потребления газа на низких значениях. При этом спрос на российский газ в данном регионе также находился под воздействием геополитического фактора и высокого уровня заполненности европейских ПХГ», — сообщила компания.

В 2022 году «Газпром» полностью остановил поставки газа в Европу по трубопроводу «Северный поток — 1», а также прекратил поставки в некоторые страны Европы, которые отказались платить за газ в рублях на фоне российского вторжения в Украину. «Газпром» продолжает поставлять газ в Европу по транзитной ветке через Украину, а также по «Турецкому потоку».

По итогам 2022 года чистая прибыль «Газпрома» составила 747 миллиардов рублей, что более чем в три раза меньше, чем в 2021 году.

В начале 2022 года правительство РФ разрешило российским компаниям максимально сократить публикацию отчетности, но летом 2023 года не стало продлевать действие этой нормы, прописав значительно более краткий перечень информации, которая может не раскрываться.