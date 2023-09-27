Власти Северной Кореи решили депортировать американского военного, якобы бежавшего в КНДР из-за «унижения и расовой дискриминации» в армии США

Власти Северной Кореи решили депортировать американского военного Трэвиса Кинга, бежавшего в КНДР летом 2023 года, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Соответствующий орган КНДР в соответствии с законодательством республики принял решение о выдворении Трэвиса Кинга, солдата армии США, незаконно вторгшегося на территорию КНДР», — сообщило агентство.

Когда будет депортирован Кинг, оно не уточняет.

23-летний рядовой армии США Трэвис Кинг, проходивший службу в Южной Корее, пересек границу КНДР в середине июля 2023 года. Для этого военный приехал в между Северной и Южной Кореями вместе с экскурсионной группой, а затем незаконно пересек демаркационную линию. Незадолго до побега Кинга должны были отстранить от службы и вернуть в США «по дисциплинарным причинам». Сообщалось, что он находился под стражей по обвинению в нападении. 10 июля его отвезли в аэропорт на рейс в США, но он каким-то образом сумел сбежать.

Позднее власти Северной Кореи заявили, что Кинг решил перейти в КНДР из-за «антипатии к бесчеловечном издевательствам и расовой дискриминации внутри вооруженных сил США и разочарования в неравноправном американском обществе». Согласно ЦТАК, военный якобы «выразил свою волю к эмиграции в КНДР или третью страну».