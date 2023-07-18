Американский солдат, служивший в Южной Корее, сбежал в КНДР

Американский солдат «умышленно и без разрешения» пересек границу КНДР, после чего, вероятно, был задержан северокорейскими военными, сообщает CBS News со ссылкой на власти США.

По данным телеканала, речь идет о рядовом Трэвисе Кинге. До недавних пор он служил в Южной Корее, однако его собирались вернуть в США «по дисциплинарным причинам».

После прохождения досмотра в аэропорту военный каким-то образом смог сбежать. Он присоединился к экскурсионной группе, которая направлялась к .

Там рядовой отделился от группы и побежал в сторону границы. Очевидцы рассказали телеканалу, что южнокорейские военные быстро среагировали на произошедшее, однако не успели его остановить.

«Я сперва подумал, что это была неудачная шутка, но когда он не вернулся, я понял, что это не так», — добавил собеседник телеканала. CBS News уточняет, что из-за пандемии коронавируса северокорейские военные стоят в отдалении от места, где была туристическая группа, поэтому момент задержания американца туристы не видели.

Тем не менее пресс-служба командования ООН пишет, что рядовой был задержан. «Мы считаем, что в настоящее время он находится под стражей. Мы работаем с нашими коллегами из Корейской народной армии над урегулированием этого инцидента», — говорится в заявлении.

Собеседник CBS News рассказал, что после инцидента южнокорейские военные взяли у всех членов туристической группы показания, после чего их посадили в автобусы и увезли от границы.

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