Американский солдат, служивший в Южной Корее, сбежал в КНДР
Американский солдат «умышленно и без разрешения» пересек границу КНДР, после чего, вероятно, был задержан северокорейскими военными, сообщает CBS News со ссылкой на власти США.
По данным телеканала, речь идет о рядовом Трэвисе Кинге. До недавних пор он служил в Южной Корее, однако его собирались вернуть в США «по дисциплинарным причинам».
После прохождения досмотра в аэропорту военный каким-то образом смог сбежать. Он присоединился к экскурсионной группе, которая направлялась к Объединенной зоне безопасности.
Там рядовой отделился от группы и побежал в сторону границы. Очевидцы рассказали телеканалу, что южнокорейские военные быстро среагировали на произошедшее, однако не успели его остановить.
«Я сперва подумал, что это была неудачная шутка, но когда он не вернулся, я понял, что это не так», — добавил собеседник телеканала. CBS News уточняет, что из-за пандемии коронавируса северокорейские военные стоят в отдалении от места, где была туристическая группа, поэтому момент задержания американца туристы не видели.
Тем не менее пресс-служба командования ООН пишет, что рядовой был задержан. «Мы считаем, что в настоящее время он находится под стражей. Мы работаем с нашими коллегами из Корейской народной армии над урегулированием этого инцидента», — говорится в заявлении.
Собеседник CBS News рассказал, что после инцидента южнокорейские военные взяли у всех членов туристической группы показания, после чего их посадили в автобусы и увезли от границы.